Признаки скорого развода определяются уже во время церемонии бракосочетания. Своими наблюдениями поделились свадебные фотографы.

Признаки скорого развода определяются уже во время церемониибракосочетания. Своими наблюдениями поделились свадебные фотографы.Фотографы, работающие на свадьбах, оказались экспертами поопределению . Они с уверенностью могут сказать, будетли счастливым брак. Секретами мастера объектива поделились в треде, запущенномв соцсети Reddit.Самым распространенным признаком стала ссора во времяцеремонии. Кроме того, угрожающим признаком является и молчание жениха. Один изпользователей вспомнил, что мужчина сказал от силы 10 слов во время свадьбы, аего жена болтала без умолку. Пара просуществовала всего год."Одна из пар ругалась всю свадьбу. Они даже почти несмотрели друг на друга. Нам даже пришлось фотошопить улыбку на лице жениха",– вспоминает один из экспертов по .Другая история: жених и невеста все никак не могли решить,фотографироваться им в образе ковбоев с Дикого Запада или устроить фотосессию ссобакой. Автор поста подчеркивает, что ни тот, ни другой не проявили уважения кувлечениям своей половинки. В результате пара развелась еще до того, как былиобработаны их свадебные снимки.Странная традиция кидать друг в друга тортом тоже, каквыяснилось, не способствует укреплению отношений и стала одним из . Кроме того, есть некие "проклятыеместа": один из фотографов назвал такой локацией один из популярных умолодоженов парков. Его наблюдения подтвердил один из комментаторов: участниксвадебной церемонии в этом парке теперь "счастливо разведен". Треднабирает популярность, у него уже более 50 тысяч "лайков", сообщает телеканал "360".