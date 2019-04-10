Признаки скорого развода определяются уже во время церемонии
бракосочетания. Своими наблюдениями поделились свадебные фотографы.
Признаки скорого развода определяются уже во время церемонии
бракосочетания. Своими наблюдениями поделились свадебные фотографы.
Фотографы, работающие на свадьбах, оказались экспертами по
определению . Они с уверенностью могут сказать, будет
ли счастливым брак. Секретами мастера объектива поделились в треде, запущенном
в соцсети Reddit.
Самым распространенным признаком стала ссора во время
церемонии. Кроме того, угрожающим признаком является и молчание жениха. Один из
пользователей вспомнил, что мужчина сказал от силы 10 слов во время свадьбы, а
его жена болтала без умолку. Пара просуществовала всего год.
"Одна из пар ругалась всю свадьбу. Они даже почти не
смотрели друг на друга. Нам даже пришлось фотошопить улыбку на лице жениха",
– вспоминает один из экспертов по .
Другая история: жених и невеста все никак не могли решить,
фотографироваться им в образе ковбоев с Дикого Запада или устроить фотосессию с
собакой. Автор поста подчеркивает, что ни тот, ни другой не проявили уважения к
увлечениям своей половинки. В результате пара развелась еще до того, как были
обработаны их свадебные снимки.
Странная традиция кидать друг в друга тортом тоже, как
выяснилось, не способствует укреплению отношений и стала одним из . Кроме того, есть некие "проклятые
места": один из фотографов назвал такой локацией один из популярных у
молодоженов парков. Его наблюдения подтвердил один из комментаторов: участник
свадебной церемонии в этом парке теперь "счастливо разведен". Тред
набирает популярность, у него уже более 50 тысяч "лайков", сообщает телеканал "360".