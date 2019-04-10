Петру Порошенко дали развод. Украина хочет от него избавиться, причем мирным путем. Однако политик цепляется за власть руками и ногами – так что его приходится выковыривать из президентского кресла.

Петру Порошенко дали развод. Украина хочет от негоизбавиться, причем мирным путем. Однако политик цепляется за власть руками иногами – так что его приходится выковыривать из президентского кресла.Украину утомил. Страна хочет дать ему развод,избавиться от него без Майдана, мирно. Однако политик яростно сопротивляется, клянчит и лжет – приэтом презирая своих избирателей."Порошенко то угрожает или льстит, то обещает все, чтозахотят избиратели – это те, кого он пять лет сам презирал, обманывал, унижал,эксплуатировал и обворовывал вместе со своими друзьями. Судя по ... телеэфируна ICTV хорошо видно, что Порошенко понял – его не хотят. И он возненавиделтех, от кого сейчас зависит его политическая судьба", – приводит "Политнавигатор"мнение политолога Виктор Небоженко.По словам эксперта, который в первом туре выборов президентасотрудничал с Юлией Тимошенко, Порошенко никогда не простит Украину за то, чтоона отвергала его, выбрав другого кандидата. Ради сохранения власти он готовпообещать все, что угодно. Однако, если он вновь станет президентом, начнет мстить не только политическим противникам, но и всемизбирателям."Он не станет другим. Он станет хуже. Если первый раз,в 2014 году, Порошенко получил власть в результате демагогии, обещаний и обмана,то второй раз он может получить власть только несправедливым и нечестным путем.Ему уже не нужно будет прикидываться патриотом, верующим, честным политиком илипорядочным человеком", – уверен украинский политолог.Второй срок станет жестоким и болезненнымиспытанием для страны. Если Порошенко останется у власти, то "выковыривать"его с Украины будет уже гораздо труднее и дороже, убежден эксперт.