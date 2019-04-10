Мальчика с ВИЧ-инфекцией не принимают в детский сад и в группу лечебной гимнастики. Сердобольные чиновники советуют семье из Искитима Новосибирской области сдать ребенка в детский дом.

Мальчика с ВИЧ-инфекцией не принимают в детский сад и вгруппу лечебной гимнастики. "Сердобольные" чиновники советуют семьеиз Искитима Новосибирской области сдать ребенка в детский дом.6-летнего мальчика семья из Искитима усыновила. Однако жителигорода устроили ребенку настоящую травлю, узнав, что у него . Врачирекомендуют отправить его обратно в приют.О болезни мальчика узнали случайно – в детском доме емузаболевание не диагностировали. Однако как-то раз ребенок обгорел на солнце, иего положили в больницу на обследование. Томография показала распад легкого, аодин из анализов выявил ВИЧ-инфекцию.Искитим – небольшой город в Новосибирской области, снаселением всего в 57 тысяч человек. Новость о болезни мальчикараспространилась быстро. Кто рассказал первым – неизвестно, а теперь уженеважно."Пришла я договариваться в школу о нем, мне сказали,что не возьмут: "Марина, ты что, не понимаешь?!" На ЛФК его тоже невзяли, все боятся. Я просила опеку повлиять на других приемных мам, чтобы ониязыком не чесали о диагнозе Саши. Они ответили: "На чужой роток ненакинешь платок", – рассказала мать ребенка.Врач в больнице уговаривал женщину отправить мальчикаобратно в приют. Медик утверждал, что ребенок с – все равно не жилец. А лекарства– если не дадут бесплатные – стоят 27 тысяч. В семье еще дети, лучше бы на нихпотратили. "Но я подумала-подумала и решила: да идите вы все! Это мужуспасибо, без него бы я не справилась", – говорит приемная мать Марина.Женщина подчеркивает, что ее приемный сын, несмотря на – совершеннонормальный ребенок. И родители хотят, чтобы он жил нормальной жизнью. Из-затакого отношения жителей города семья мальчика решила продать дом в Искитиме ипереехать в Новосибирск, пишет "Экспресс-газета".