Мальчика с ВИЧ-инфекцией не принимают в детский сад и в
группу лечебной гимнастики. Сердобольные чиновники советуют семье
из Искитима Новосибирской области сдать ребенка в детский дом.
Мальчика с ВИЧ-инфекцией не принимают в детский сад и в
группу лечебной гимнастики. "Сердобольные" чиновники советуют семье
из Искитима Новосибирской области сдать ребенка в детский дом.
6-летнего мальчика семья из Искитима усыновила. Однако жители
города устроили ребенку настоящую травлю, узнав, что у него . Врачи
рекомендуют отправить его обратно в приют.
О болезни мальчика узнали случайно – в детском доме ему
заболевание не диагностировали. Однако как-то раз ребенок обгорел на солнце, и
его положили в больницу на обследование. Томография показала распад легкого, а
один из анализов выявил ВИЧ-инфекцию.
Искитим – небольшой город в Новосибирской области, с
населением всего в 57 тысяч человек. Новость о болезни мальчика
распространилась быстро. Кто рассказал первым – неизвестно, а теперь уже
неважно.
"Пришла я договариваться в школу о нем, мне сказали,
что не возьмут: "Марина, ты что, не понимаешь?!" На ЛФК его тоже не
взяли, все боятся. Я просила опеку повлиять на других приемных мам, чтобы они
языком не чесали о диагнозе Саши. Они ответили: "На чужой роток не
накинешь платок", – рассказала мать ребенка.
Врач в больнице уговаривал женщину отправить мальчика
обратно в приют. Медик утверждал, что ребенок с – все равно не жилец. А лекарства
– если не дадут бесплатные – стоят 27 тысяч. В семье еще дети, лучше бы на них
потратили. "Но я подумала-подумала и решила: да идите вы все! Это мужу
спасибо, без него бы я не справилась", – говорит приемная мать Марина.
Женщина подчеркивает, что ее приемный сын, несмотря на – совершенно
нормальный ребенок. И родители хотят, чтобы он жил нормальной жизнью. Из-за
такого отношения жителей города семья мальчика решила продать дом в Искитиме и
переехать в Новосибирск, пишет "Экспресс-газета".