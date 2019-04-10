Информационное агентство «Владимирские новости» поблагодарило сотрудника ГИБДД за ответственное выполнение профессиональных задач.

На имя начальника УМВД России по Владимирской области поступило благодарственное письмо от редактора информационного агентства «Владимирские новости» Ольги Захаровой.«Выражаем благодарность инспектору ГИБДД Дмитрию Мысину, осуществлявшему охрану общественного порядка при проведении массового мероприятия на одной из площадей областного центра. Хочу отметить ответственность и внимательность сотрудника полиции, проявленные по отношению к автомобилистам и пешеходам».