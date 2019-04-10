В пермской школе № 107 сегодня не явились на занятия около 138 учеников. По предварительным данным, почти всем диагностировали повышение температуры и рвоту. Пятерых детей госпитализировали, сообщает ГТРК Пермь.

В пермской школе № 107 сегодня не явились на занятия около 138 учеников. По предварительным данным, почти всем диагностировали повышение температуры и рвоту. Пятерых детей госпитализировали, сообщает ГТРК "Пермь".Врачи предполагают, что причиной массовой болезни стало пищевое отравление. По словам школьников, днем ранее им давали обед давали курицу с рисом. Вопросами организации в школе занималась ИП Елена Собянина. Мэр Перми поручил расторгнуть с ней договор досрочно. Пока в учебном заведении ввели временную схему питания. Все занятия отменили.В настоящий момент в учебное учреждение прибыли эпидемиологи, а также сотрудники Роспотребнадзора и МЧС. По факту инцидента будет проведена детальная проверка.