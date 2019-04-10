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<a href="https://33live.ru/novosti/10-04-2019-rossijskij-golkiper-magnitki-zagidulin-podpisal-kontrakt-s-kalgari.html" target="_blank">Российский голкипер Магнитки Загидулин подписал контракт с Калгари</a> - Клуб Национальной хоккейной лиги Калгари Флэймз заключил контракт новичка с российским голкипером магнитогорского Металлурга Артемом Загидулиным. Соглашение 23-летнего вратаря с канадской командой рассчитано на один год.