Клуб Национальной хоккейной лиги "Калгари Флэймз" заключил контракт новичка с российским голкипером магнитогорского "Металлурга" Артемом Загидулиным. Соглашение 23-летнего вратаря с канадской командой рассчитано на один год.Загидулин в текущем сезоне в составе Магнитки принял участие в 25 играх регулярного чемпионата КХЛ, из них 13 матчей завершились победой магнитогорской команды. На счету российского голкипера в среднем за игру 92,4% отраженных бросков и 1,96 пропущенных шайб.Напомним, "Калгари" с 107 очками занял первое место в Западной конференции, одержав 50 побед в 82 играх "регулярки". В плей-офф НХЛ "Флэймз" будет противостоять "Колорадо", первая игра состоится в ночь с 11 на 12 апреля. [email protected] Transaction Alert: The #Flames have signed goaltender Artyom Zagidulin to a one-year entry-level contract. https://t.co/VofYOLDHYD— z — Calgary Flames (@NHLFlames) 9 апреля 2019 г.