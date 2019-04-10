Первая партия тяжелых огнеметных систем ТОС-1А Солнцепек передана Саудовской Аравии, пишет агентство Интерфакс со ссылкой на собственный информированный источник. Журналисты напоминают, что в 2017 году Москва и Эр-Рияд подписали ряд документов в области военно-технического сотрудничества.

Первая партия тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" передана Саудовской Аравии, пишет агентство "Интерфакс" со ссылкой на собственный информированный источник. Журналисты напоминают, что в 2017 году Москва и Эр-Рияд подписали ряд документов в области военно-технического сотрудничества, среди которых были контракты на тяжелые огнеметы, противотанковые ракетные комплексы "Корнет-ЭМ", гранатометы АГС-30.ТОС-1А "Солнцепек" – это огнеметная система, предназначенная для уничтожения укреплений противника. Полный залп занимает 12 секунд, а площадь поражения – 40 тысяч квадратных метров. 220-миллиметровые снаряды начинены термобарической смесью. При попадании в цель она распыляется в облако, которое может затекать в любые щели, бойницы или окна, и взрывается.