Россиянам для достойной жизни нужно от 50 до 100 тысяч рублей в месяц. Сумму, в которую оценивается благополучие, эксперты определили с помощью опроса.

Россиянам для достойной жизни нужно от 50 до 100 тысячрублей в месяц. Сумму, в которую оценивается благополучие, эксперты определилис помощью опроса.– лишь мечта для половины опрошенных россиян. Они считают, что никогда не смогут получать столько, сколько имтребуется.Вторая половина респондентов настроена более оптимистично. Всреднем, как следует из данных опроса Финансового университета при правительствеРоссии, представление о благополучии у россиянина упирается в сумму 66 рублей.Наибольшая ежемесячная сумма для достойной жизни требуетсямосквичам – не менее 100 тысяч рублей. Запросы петербуржцев скромнее: имнеобходимо получать 91 тысячу в месяц.Исследователи определили набор основных благ, составляющихстандарт качества жизни. Это наличие собственного дома или квартиры,автомобиля, возможность получать хорошее лечение и обучение, полноценноепитание – в том числе в кафе и ресторанах. В представления овходят также занятия спортом или любимым делом, посещение театров, выставок,интересная работа и путешествия.Как выяснилось, 24% россиян, проживающих в крупных и среднихгородах, уже добились необходимого уровня дохода. Большая часть такихреспондентов отмечена в Москве, Казани, Грозном и Махачкале. Еще 19% опрошенныхпланируют достичь желаемого в ближайшие 5 лет. Но 48% респондентов уверены, чтодостойной зарплаты, обеспечивающей благополучие, им никогда не видать, пишет"Российская газета".По данным исследования, самые скромные представления о и минимальные запросы к зарплате ужителей Читы – им достаточно 50 тысяч рублей в месяц. В Улан-Удээтот показатель чуть выше – 54 тысячи, почти столько же нужно жителям Барнаулаи Якутска – по 55 тысяч рублей в месяц.