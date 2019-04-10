Россиянам для достойной жизни нужно от 50 до 100 тысяч
рублей в месяц. Сумму, в которую оценивается благополучие, эксперты определили
с помощью опроса.
Россиянам для достойной жизни нужно от 50 до 100 тысяч
рублей в месяц. Сумму, в которую оценивается благополучие, эксперты определили
с помощью опроса.
– лишь мечта для половины опрошенных россиян. Они считают, что никогда не смогут получать столько, сколько им
требуется.
Вторая половина респондентов настроена более оптимистично. В
среднем, как следует из данных опроса Финансового университета при правительстве
России, представление о благополучии у россиянина упирается в сумму 66 рублей.
Наибольшая ежемесячная сумма для достойной жизни требуется
москвичам – не менее 100 тысяч рублей. Запросы петербуржцев скромнее: им
необходимо получать 91 тысячу в месяц.
Исследователи определили набор основных благ, составляющих
стандарт качества жизни. Это наличие собственного дома или квартиры,
автомобиля, возможность получать хорошее лечение и обучение, полноценное
питание – в том числе в кафе и ресторанах. В представления о
входят также занятия спортом или любимым делом, посещение театров, выставок,
интересная работа и путешествия.
Как выяснилось, 24% россиян, проживающих в крупных и средних
городах, уже добились необходимого уровня дохода. Большая часть таких
респондентов отмечена в Москве, Казани, Грозном и Махачкале. Еще 19% опрошенных
планируют достичь желаемого в ближайшие 5 лет. Но 48% респондентов уверены, что
достойной зарплаты, обеспечивающей благополучие, им никогда не видать, пишет
"Российская газета".
По данным исследования, самые скромные представления о и минимальные запросы к зарплате у
жителей Читы – им достаточно 50 тысяч рублей в месяц. В Улан-Удэ
этот показатель чуть выше – 54 тысячи, почти столько же нужно жителям Барнаула
и Якутска – по 55 тысяч рублей в месяц.