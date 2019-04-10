Курс рубля в ближайшее время будет укрепляться. Мировое
сообщество меняет свое отношение к России, санкционное давление ослабевает.
Курс рубля в ближайшее время будет укрепляться. Мировое
сообщество меняет свое отношение к России, санкционное давление ослабевает.
Российская валюта в ближайшие годы будет укрепляться. растет и может достичь отметки в 60 рублей за доллар.
"С точки зрения развивающихся рынков, рубль -
достаточно крепкая валюта. Экономическое положение нашей страны сейчас
устойчиво, есть профицит бюджета, цены на нефть стабильны. Санкционная политика
постепенно ослабевает, и мировое сообщество начинает нас принимать", -
приводит мнение руководителя
департамента по работе с клиентами компании "Церих кэпитал менеджмент"
Сергея Королева.
Эксперт считает, что справедливая цена – примерно 62 рубля
за доллар. Однако в течение нескольких лет, если текущий тренд продолжится,
может дойти и до отметки 60.
В последние дни курс рубля демонстрирует устойчивость по
отношению к доллару и евро. Свою роль играют интерес инвесторов к российским
активам, а также рост цен на нефть. Курсы валют, установленные Центробанком на 10
апреля: доллар США – 64,77 рубля, евро – 72,97 рубля.
По мнению эксперта, угрозой для настоящего положения дел
могут стать лишь новые санкции либо избыток предложения нефти на рынке. Если же
таких рисков не появится, то в скором времени можно ожидать в 64 за
доллар.