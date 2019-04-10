Курс рубля в ближайшее время будет укрепляться. Мировое сообщество меняет свое отношение к России, санкционное давление ослабевает.

Курс рубля в ближайшее время будет укрепляться. Мировоесообщество меняет свое отношение к России, санкционное давление ослабевает.Российская валюта в ближайшие годы будет укрепляться. растет и может достичь отметки в 60 рублей за доллар."С точки зрения развивающихся рынков, рубль -достаточно крепкая валюта. Экономическое положение нашей страны сейчасустойчиво, есть профицит бюджета, цены на нефть стабильны. Санкционная политикапостепенно ослабевает, и мировое сообщество начинает нас принимать", -приводит мнение руководителядепартамента по работе с клиентами компании "Церих кэпитал менеджмент"Сергея Королева.Эксперт считает, что справедливая цена – примерно 62 рубляза доллар. Однако в течение нескольких лет, если текущий тренд продолжится,может дойти и до отметки 60.В последние дни курс рубля демонстрирует устойчивость поотношению к доллару и евро. Свою роль играют интерес инвесторов к российскимактивам, а также рост цен на нефть. Курсы валют, установленные Центробанком на 10апреля: доллар США – 64,77 рубля, евро – 72,97 рубля.По мнению эксперта, угрозой для настоящего положения делмогут стать лишь новые санкции либо избыток предложения нефти на рынке. Если жетаких рисков не появится, то в скором времени можно ожидать в 64 задоллар.