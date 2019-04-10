Цифры эти намного выше, чем в прошлом году

Цифры эти намного выше, чем в прошлом годуС начала года в пожарах погибли 36 жителей Владимирской области, в том числе 4 ребёнка. Травмированы были почти 40 жителей региона. Столь неутешительную статистику привели в региональном МЧС. Цифры эти намного выше, чем в прошлом году.Потому следом за цифрами статистики заместитель начальника Главного управления Юрий Арбузов подробно рассказал о профилактических мероприятиях, которые проводят во Владимирской области. Например, о кампании по установке автоматических пожарных извещателей. Устройство реагирует на дым и предупреждает людей о возможном пожаре. В регионе бесплатно установили почти 800 пожарных извещателя – прежде всего в домах, где живут многодетные семьи. Работа впереди ещё большая – в регионе таких семей 6571.Ещё одна по-настоящему важная тема – палы травы. В этом году зарегистрировали уже 13 палов (9 в границах населённых пунктов). Площадь, пройденная огнём, составила почти 10 тысяч квадратных метров. В прошлом году в это время палов травы ещё не происходило.