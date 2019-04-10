Актер обрушился на телеведущую с критикой. Стас Садальский не смог представить себя в постели с Еленой Малышевой.

Актеробрушился на телеведущую с критикой. Стас Садальский не смог представить себя впостели с Еленой Малышевой.В личномInstagram артист опубликовал гневный пост. Станислав Садальский, судя по всему,ознакомился с видеозаписью, которую опубликовала Елена Малышева в той жесоцсети: "10 упражнений для потрясающего секса"."😩Пытаюсьпредставить потрясающий секс с Малышевой и... не могу – рука не поднимается (здесьи далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – написал СтасСадальский.После артист обратился к Генеральному директору Первогоканала Константину Эрнсту. "Константин Львович! .... сколько можно? Неужели этапрофанирующая медицину особа сама не понимает, куда движется со своимитеатрализованными представлениями... То она обрезание показывает, то своюкамасутру предлагает... а деньги считать не забывает: и сыночки в деле, и диетапродается. Коммерческий продукт в климаксе", – накинулся на теледиву артист.Отметим,что шокировать публику для не впервой. Смелые решения редакцииее программы "Жить здорово!" Первого канала часто подвергаются критике.Несколько месяцевназад, например, свет увидела программа, в которой актриса в костюме женскихдетородных органов исполнила песню и танец. Многих зрителей этот номероткровенно шокировал, в Сети "выступления матки" высмеяли, а представителипартии "Коммунисты России" подали официальную жалобу.До этого в эфире Первого канала с подачипоявился "Танец яичек". Эта театрально-художественная миниатюра с пением двухмужчин, одетых в общий костюм тестикул, также никого не оставила равнодушным.