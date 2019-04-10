Актер
обрушился на телеведущую с критикой. Стас Садальский не смог представить себя в
постели с Еленой Малышевой.
Актер
обрушился на телеведущую с критикой. Стас Садальский не смог представить себя в
постели с Еленой Малышевой.
В личном
Instagram артист опубликовал гневный пост. Станислав Садальский, судя по всему,
ознакомился с видеозаписью, которую опубликовала Елена Малышева в той же
соцсети: "10 упражнений для потрясающего секса".
"😩Пытаюсь
представить потрясающий секс с Малышевой и... не могу – рука не поднимается (здесь
и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – написал Стас
Садальский.
После артист обратился к Генеральному директору Первого
канала Константину Эрнсту. "Константин Львович! .... сколько можно? Неужели эта
профанирующая медицину особа сама не понимает, куда движется со своими
театрализованными представлениями... То она обрезание показывает, то свою
камасутру предлагает... а деньги считать не забывает: и сыночки в деле, и диета
продается. Коммерческий продукт в климаксе", – накинулся на теледиву артист.
Отметим,
что шокировать публику для не впервой. Смелые решения редакции
ее программы "Жить здорово!" Первого канала часто подвергаются критике.
Несколько месяцев
назад, например, свет увидела программа, в которой актриса в костюме женских
детородных органов исполнила песню и танец. Многих зрителей этот номер
откровенно шокировал, в Сети "выступления матки" высмеяли, а представители
партии "Коммунисты России" подали официальную жалобу.
До этого в эфире Первого канала с подачи
появился "Танец яичек". Эта театрально-художественная миниатюра с пением двух
мужчин, одетых в общий костюм тестикул, также никого не оставила равнодушным.