По документам - инвалиды. А на самом деле – здоровые люди. Они – самозванцы. Купили документы, чтобы незаконно получать пенсию, льготы по ЖКХ и лекарствам.

По документам — инвалиды. А на самом деле – здоровые люди. Они – самозванцы. Купили документы, чтобы незаконно получать пенсию, льготы по ЖКХ и лекарствам.Стать лжеинвалидами им помогали сотрудники региональных бюро медико-социальных экспертиз.Выдача липовых медицинских справок стала золотой жилой для мошенников в Ростовской и Самарской областях, а также в Республике Дагестан.Как правоохранительным органам удалось вскрыть схему по продаже государственных льгот?Смотрите в выходные "Расследование Эдуарда Петрова".