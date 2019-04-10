По документам - инвалиды. А на самом деле – здоровые люди. Они – самозванцы. Купили документы, чтобы незаконно получать пенсию, льготы по ЖКХ и лекарствам.
По документам — инвалиды. А на самом деле – здоровые люди. Они – самозванцы. Купили документы, чтобы незаконно получать пенсию, льготы по ЖКХ и лекарствам.
Стать лжеинвалидами им помогали сотрудники региональных бюро медико-социальных экспертиз.
Выдача липовых медицинских справок стала золотой жилой для мошенников в Ростовской и Самарской областях, а также в Республике Дагестан.
Как правоохранительным органам удалось вскрыть схему по продаже государственных льгот?
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