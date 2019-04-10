Сбербанк устранил сбой в работе систем, из-за которого многие клиенты столкнулись с проблемами при проведении операций в Сбербанк Онлайн, а также через устройства самообслуживания банка.

Сбербанк устранил сбой в работе систем, из-за которого многие клиенты столкнулись с проблемами при проведении операций в "Сбербанк Онлайн", а также через устройства самообслуживания банка.Как сообщила ТАСС пресс-служба банка, все системы Сбербанка работают в штатном режиме без затруднений. Ранее там пояснили, что проблемы с проведением операций связаны с техническими причинами.За последние несколько дней клиенты Сбербанка несколько раз сталкивались с затруднениями в использовании "Сбербанка Онлайн" и банкоматов.