На расчетные счета бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова и недвижимость бывшего чиновника наложен арест. Об этом рассказала пресс-секретарь Басманного суда столицы Юнона Царева.

На расчетные счета бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова и недвижимость бывшего чиновника наложен арест. Об этом рассказала пресс-секретарь Басманного суда столицы Юнона Царева.Постановление о наложении ареста на денежные средства Абызова в сумме более 437 миллионов рублей, находящиеся на расчетных счетах, вынес 1 апреля Басманный суд Москвы. На следующий день этот же суд наложил арест на имущество обвиняемого: два земельных участка и два жилых дома, расположенные в Подмосковье, три квартиры, четыре комнаты и машино-место в Москве.Михаил Абызов был задержан 26 марта, на следующий день Басманный суд по ходатайству следствия санкционировал его арест на два месяца. Бывшего министра обвиняют в организации преступного сообщества и особо крупном мошенничестве.По версии следствия, с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года Абызов вместе с еще пятью фигурантами дела путем обмана акционеров похитил 4 миллиарда рублей со счетов ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети". Все деньги, считают следователи, были выведены за рубеж.Пять остальных фигурантов дела — президент Новосибирской региональной федерации самбо, бывший член совета директоров "Сэбэко" Николай Степанов, заместитель генерального директора ООО "Ру-Ком" Максим Русаков, директор по экономике и финансам АО "РЭМиС" Галина Фрайденберг, бывший директор "Сибэко" Александр Пелипасов и бывший гендиректор "РЭС" Сергей Ильичев — также арестованы. Абызов своей вины не признает, но готов к сотрудничеству со следствием. Остальные пятеро обвиняемых также не признают вины.Согласно декларации о доходах членов правительства за 2017 год, экс-министр владел двумя квартирами в России площадью в 135 и 161 квадратный метр, а также двумя комнатами, передает "Интерфакс". Среди задекларированных Абызовым транспортных средств — два автомобиля Mercedes, четыре мотоцикла, вертолет Robinson и снегоход.