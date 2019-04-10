Япония покупает у США 54 новых противоракеты SM-3 Block IB для комплекса ПРО на основе боевой информационно-управляющей системы Aegis. Общая сумма сделки составляет чуть больше миллиарда долларов. Сделка одобрена.

Япония покупает у США 54 новых противоракеты SM-3 Block IB для комплекса ПРО на основе боевой информационно-управляющей системы Aegis. Общая сумма сделки составляет чуть больше миллиарда долларов. Сделка одобрена, пишет агентство ТАСС со ссылкой на управление Пентагона по оборонному сотрудничеству и безопасности.Поставка ракет позволит укрепить безопасность Японии, обеспечит стабильность в регионе, а значит, отвечает внешнеполитическим интересам Соединенных Штатов, утверждают в Министерстве обороны США.SM-3 Block IB уже стоят на вооружении ВМС Японии. В сентября 2018 года эсминец Atago сбил ими учебную баллистическую ракету среднего радиуса действия, запущенную с Гавайев.