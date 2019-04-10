В процессе Константина Пономарева в Люберецком суде появился известный в определенных кругах Юаким Виртанен. Это бывший сотрудник ИКЕА и постоянный спутник подсудимого с 2016 года в многочисленных исках против шведской компании, имевшей неосторожность взять в аренду дизельные генераторы.

В процессе Константина Пономарева в Люберецком суде появился известный в определенных кругах Юаким Виртанен. Это бывший сотрудник ИКЕА и постоянный спутник подсудимого с 2016 года в многочисленных , имевшей неосторожность взять в аренду дизельные генераторы.Его появление в суде было вполне ожидаемым, но большепохожим на жест отчаяния: он действительно один из немногих, кто поддерживаетПономарева, но не имеет никакого отношения к пресловутому "Раменскомуправосудию", о чем чистосердечно признался судье.Константин Пономарев обвиняется в покушении на мошенничествов особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159), уклонении от уплатыналогов с организации в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199) и заведомо ложномдоносе (ч. 3 ст. 306).В середине декабря 2018 года Люберецкий районный суд началрассматривать один из этих эпизодов – ложный донос. По версии следствия,Пономарев вместе со своим адвокатом Максимом Загорским подкупили несколькочеловек для инсценировки гражданских и уголовных процессов, которыерассматривала мировая судья Наталья Богунова.Ее решения позволили Пономареву закрыть уголовное дело вуклонении от налогов на рекордные 8 миллиардов рублей, которые он не стал платитьгосударству с 25 миллиардов рублей, полученных в результате соглашения откомпании ИКЕА.На суде Пономарев часто отвлекает внимание на судебный иследственный беспредел, свое здоровье и, конечно же, виновные в его арестевнешние силы, роль которых на этот раз досталась ИКЕА.История с созданием в Раменском суде искусственной преюдициичерез ложный донос случилась в первой половине 2015 года. Виртанен изменил своипоказания в пользу Пономарева только год спустя, аккуратно перед сериейсудебных заседаний в Краснинском районном суде Смоленской области."Виртанен не участвовал в инсценировке процессов у мировойсудьи Богуновой", – руководитель проектов КА "Хренов и партнеры" РоманБеланов. Но, как предположил юрист, "его показания, скорее всего, стали нужныПономареву для дискредитации других свидетелей и продолжения обвинений ИКЕА".Впрочем, заседание пошло не по сценарию, на который, похоже,рассчитывала сторона защиты.Адвокат Загорский и Виртанен одного и того же адвоката Филачевой. Онаработала в коллегии у Загорского, и он же подписывалордер на защиту Виртанена.На суде ничего нового Виртанен так и не сказал, но слушатьего было интересно, поскольку не сочетаемые вещи в его устах умудрялисьуживаться друг с другом. Например, учился в шведской разведшколе и с 1998 годаработал в шведском консульстве в Петербурге. При этом шпионом никогда не был.В 2007 году устроился в ИКЕА стажером. А в 2009 году перешелна позицию сотрудника с подчинением менеджеру по работе с государственнымиорганами власти. В его задачи входило вернуть Пономареву дизельные генераторы,но неожиданно он подписывает соглашение о продлении их использования.На суде он сказал, что сделал это по согласованию со своимруководством, но именно в это время в суде было уже несколько исков между ИКЕАи пономаревским ООО САЭ, в частности, о требовании ИКЕА к САЭ вывезтиоборудование с территории компании. Кроме того, подписывать подобные документыон просто не мог по статусу. Его уровень ограничивался 4 миллионами рублей.На самом же деле Виртанен долгое время судился с ИКЕА поповоду увольнения и отрицал, что подписывал дополнительное соглашение, однако18 мая 2016 года направил в Следственный департамент МВД России явку с повиннойо даче ложных показаний: да, соглашение он подписывал, но специально изменилподпись, чтобы можно было от нее отказаться.Есть некая ирония в том, что Константин Пономарев в итогестолкнулся со специфичным умением Виртанена давать путаные показания. И большойвопрос, кто больше выиграл от присутствия иностранца в суде – защитаобвиняемого или прокуратура?Всеволод Каширин