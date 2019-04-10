В процессе Константина Пономарева в Люберецком суде появился известный в определенных кругах Юаким Виртанен. Это бывший сотрудник ИКЕА и постоянный спутник подсудимого с 2016 года в многочисленных исках против шведской компании, имевшей неосторожность взять в аренду дизельные генераторы.
В процессе Константина Пономарева в Люберецком суде появился известный в определенных кругах Юаким Виртанен. Это бывший сотрудник ИКЕА и постоянный спутник подсудимого с 2016 года в многочисленных , имевшей неосторожность взять в аренду дизельные генераторы.
Его появление в суде было вполне ожидаемым, но больше
похожим на жест отчаяния: он действительно один из немногих, кто поддерживает
Пономарева, но не имеет никакого отношения к пресловутому "Раменскому
правосудию", о чем чистосердечно признался судье.
Константин Пономарев обвиняется в покушении на мошенничество
в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159), уклонении от уплаты
налогов с организации в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199) и заведомо ложном
доносе (ч. 3 ст. 306).
В середине декабря 2018 года Люберецкий районный суд начал
рассматривать один из этих эпизодов – ложный донос. По версии следствия,
Пономарев вместе со своим адвокатом Максимом Загорским подкупили несколько
человек для инсценировки гражданских и уголовных процессов, которые
рассматривала мировая судья Наталья Богунова.
Ее решения позволили Пономареву закрыть уголовное дело в
уклонении от налогов на рекордные 8 миллиардов рублей, которые он не стал платить
государству с 25 миллиардов рублей, полученных в результате соглашения от
компании ИКЕА.
На суде Пономарев часто отвлекает внимание на судебный и
следственный беспредел, свое здоровье и, конечно же, виновные в его аресте
внешние силы, роль которых на этот раз досталась ИКЕА.
История с созданием в Раменском суде искусственной преюдиции
через ложный донос случилась в первой половине 2015 года. Виртанен изменил свои
показания в пользу Пономарева только год спустя, аккуратно перед серией
судебных заседаний в Краснинском районном суде Смоленской области.
"Виртанен не участвовал в инсценировке процессов у мировой
судьи Богуновой", – руководитель проектов КА "Хренов и партнеры" Роман
Беланов. Но, как предположил юрист, "его показания, скорее всего, стали нужны
Пономареву для дискредитации других свидетелей и продолжения обвинений ИКЕА".
Впрочем, заседание пошло не по сценарию, на который, похоже,
рассчитывала сторона защиты.
Адвокат Загорский и Виртанен одного и того же адвоката Филачевой. Она
работала в коллегии у Загорского, и он же подписывал
ордер на защиту Виртанена.
На суде ничего нового Виртанен так и не сказал, но слушать
его было интересно, поскольку не сочетаемые вещи в его устах умудрялись
уживаться друг с другом. Например, учился в шведской разведшколе и с 1998 года
работал в шведском консульстве в Петербурге. При этом шпионом никогда не был.
В 2007 году устроился в ИКЕА стажером. А в 2009 году перешел
на позицию сотрудника с подчинением менеджеру по работе с государственными
органами власти. В его задачи входило вернуть Пономареву дизельные генераторы,
но неожиданно он подписывает соглашение о продлении их использования.
На суде он сказал, что сделал это по согласованию со своим
руководством, но именно в это время в суде было уже несколько исков между ИКЕА
и пономаревским ООО САЭ, в частности, о требовании ИКЕА к САЭ вывезти
оборудование с территории компании. Кроме того, подписывать подобные документы
он просто не мог по статусу. Его уровень ограничивался 4 миллионами рублей.
На самом же деле Виртанен долгое время судился с ИКЕА по
поводу увольнения и отрицал, что подписывал дополнительное соглашение, однако
18 мая 2016 года направил в Следственный департамент МВД России явку с повинной
о даче ложных показаний: да, соглашение он подписывал, но специально изменил
подпись, чтобы можно было от нее отказаться.
Есть некая ирония в том, что Константин Пономарев в итоге
столкнулся со специфичным умением Виртанена давать путаные показания. И большой
вопрос, кто больше выиграл от присутствия иностранца в суде – защита
обвиняемого или прокуратура?
Всеволод Каширин