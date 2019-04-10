По меньшей мере, 10 жителей Рио-де-Жанейро погибли в результате внезапного наводнения в городе. Его спровоцировал проливной дождь, который пошёл в понедельник вечером. Суточная норма осадков выпала за девять часов. Приблизительно 246 миллиметров воды.

По меньшей мере, 10 жителей Рио-де-Жанейро погибли в результате внезапного наводнения в городе. Его спровоцировал проливной дождь, который пошёл в понедельник вечером. Суточная норма осадков выпала за девять часов. Приблизительно 246 миллиметров воды.Мэр города назвал ситуацию кризисной, отмечает телеканал "Россия 24". Мобилизованы все сотрудники коммунальных служб. Закрыты школы и детские сады, некоторые семьи оказались заблокированы в своих домах. Их эвакуируют спасатели.