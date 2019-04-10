Губернатор встретился с вице-премьером Алексеем Гордеевым

Губернатор встретился с вице-премьером Алексеем ГордеевымГубернатор Владимирской области Владимир Сипягин встретился с заместителем Председателя Правительства России Алексеем Гордеевым. Они обсудили планы 33-го региона в сфере экологии и землепользования, реализацию нацпроектов и готовность области к новой системе утилизации твердых коммунальных отходов.Владимир Сипягин детально рассказал о переходе области на новую систему обращения с ТКО. Процесс временно приостановили в конце прошлого года из-за того, что действовавший на тот момент региональный оператор отказался от выполнения своих функций. Белый дом объявил конкурс по выбору новых региональных операторов, а в ноябре утвердят обновлённую территориальную схему обращения с отходами.Глава региона также обратился к вице-премьеру с несколькими просьбами, в том числе, о включении области в федеральный проект «Оздоровление Волги» в рамках реализации национального проекта «Экология». На сегодняшний день из малых рек региона в Волгу ежегодно поступает до 500 тысяч кубометров воды из очистных сооружений, требующих реконструкции.Кроме того, в преддверии предстоящего празднования 1000-летия города-музея Суздаля, которое отметят в 2024 году, коммунальная инфраструктура города тоже требует капитального ремонта.