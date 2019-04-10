Следственный комитет России просит суд перевести из СИЗО под домашний арест основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, а также другого фигуранта дела - экс-председателя правления банка Восточный Алексея Кордичева.

Следственный комитет России просит суд перевести из СИЗО под домашний арест основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви.Пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева сообщила ТАСС, что в суд поступило соответствующее ходатайство. Заседание назначено на 11 апреля в 13:00. Также следствие просит перевести под домашний арест экс-председателя правления банка "Восточный" Алексея Кордичева.Ранее с просьбой о смягчении Майклу Калви меры пресечения обращались уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.Между тем накануне суд продлил до 14 июля срок ареста Филиппу Дельпалю – одному из фигурантов дела Калви. По мнению следствия, он может скрыться за границей, уничтожить улики или оказать давление на свидетелей.Фонд Baring Vostok специализируется на инвестициях в России и других странах СНГ. Его основатель Майкл Калви подозревается в хищении 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный". Сам Калви отрицает вину.