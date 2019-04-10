Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении судей Вильнюсского окружного суда, которые заочно приговорили бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении судей Вильнюсского окружного суда, которые заочно приговорили бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы. Об этом заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.Дело возбуждено против Айноры Мацявичене, Айвы Сувилене, Виргинии Тамошюнайте и Артураса Шумскаса. В их действиях российский СК усмотрел признаки вынесения заведомо неправосудного приговора, сообщает "Россия 24".Ранее литовский суд заочно приговорил 94-летнего Язова к 10 годам лишения свободы. Его признали виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Вместе с ним были осуждены Михаил Головатов, Владислав Швед, Юрий Мель, Геннадий Иванов и другие россияне. Они получили от 4 до 14 лет тюрьмы. Все они проходили по делу о январских событиях 1991 года в Литве.По словам Петренко, дело велось с нарушением принципов и норм международного права и уголовного процесса. Так, не принимались во внимание факты стрельбы по мирным гражданам с крыш и верхних этажей соседних зданий, хотя достоверно известно, что в конфликте участвовала третья сторона. Кроме того, судьи признали, что нет возможности конкретизировать, от действий кого из обвиняемых погибли или пострадали литовцы.