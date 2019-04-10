Знаменитая актриса старается соблюдать меру в макияже. А недавно Мария Шукшина решила показать поклонникам, как она выглядит без косметики.

Знаменитая актриса старается соблюдать меру в макияже. А недавно Мария Шукшина решила показать поклонникам, как она выглядит без косметики.Несколько часов назад артистка опубликовала в Instagram фотографию, на которой она сидит в машине. На заднем плане можно увидеть церковные колокола.Мария Шукшина напомнила, что сейчас продолжается Великий пост. Актриса привела слова старца Фаддея Витовницкого о том, какое значение это время имеет для православных."Пост необходим для смирения тела, ибо, когда тело смирится – смирится и душа.Нужно подготовить сердце, чтобы оно было кротко, смиренно, иначе примем Святое Причастие во осуждение, в суд, а не во спасение", – поделилась знаменитость.Многие пользователи поблагодарили 51-летнюю актрису за полезную цитату. "Благодарю вас за духовное знание, нужное как глоток воды!", "Спасибо, Мария, за то, что публикуете для нас эти бесценные слова", "Спасибо за ваши светлые помыслы и за то, что вы делитесь ими с нами", – написали комментаторы.Внимательные подписчики обратили внимание на то, что позирует без макияжа. Они заявили, что без косметики артистка выглядит моложе своего возраста. "Красивая Мария", "Мария, ваши глаза излучают свет, теплоту, нравственность... Ваш облик внушает доверие! Спасибо!", "Без мейка словно девочка!", – приводит слова комментаторов