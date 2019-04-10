Студенты, принявшие участие в практической части мастер-класса, смогли ощутить на себе эффективность приемов самообороны.

Во Владимирской областной библиотеке для детей и молодежи состоялся правовой час под названием «Безопасность, самооборона, закон». В мероприятии приняли участие сотрудники Центра профессиональной подготовки УМВД России по Владимирской области.Преподаватель курса физической подготовки майор полиции Илья Жариков пообщался со студентами Владимирских колледжей на темы личной безопасности, защиты имущества от противоправных посягательств, ответил на вопросы ребят о профессиональной подготовке, которую проходят сотрудники полиции, обучаясь в Центре.Ключевой частью встречи стал мастер-класс по самообороне, который провел майор полиции.Илья Александрович вместе с помощниками продемонстрировал несколько постановочных ситуаций, сценарии которых вполне могут воплотиться в реальной жизни. На конкретных примерах полицейский показал, как грамотно себя вести в случае, если злоумышленник покушается на жизнь, здоровье или имущество, а также показал ряд несложных приемов самообороны.Эффективность приемов некоторые из студентов смогли ощутить на себе, согласившись принять участие в практической части мастер-класса.В ходе встречи присутствующие в зале студенты задавали вопросы, на которые получили компетентные ответы.В завершение мероприятия все участники отметили, что подобные встречи несут несомненную пользу.