Визит бездомной женщины в аэропорт Уфы с целью отправиться в Москву успехом не увенчался, но обернулся серьезной проверкой службы безопасности, сотрудники которой пропустили на борт самолета UTair зайца без документов.

Визит бездомной женщины в аэропорт Уфы с целью отправиться в Москву успехом не увенчался, но обернулся серьезной проверкой службы безопасности, сотрудники которой пропустили на борт самолета UTair "зайца" без документов, сообщает ГТРК "Башкортостан".Сам инцидент произошел еще 3 апреля: 61-летняя женщина умудрилась проскочить паспортный контроль воздушной гавани, притом что у нее не было при себе ни паспорта, ни билета на рейс."В принципе, она прошла с нарушением паспортный контроль, где нужно предъявить паспорт и билет, за счет своих физических данных, у нее рост около 140 сантиметров. В это время проходили регистрацию члены экипажа и представители авиакомпании. В этот день начальник смены инструктировал молодого сотрудника, как проводятся процедуры регистрации. И она незаметно прошла за спинами членов экипажа и людей из авиакомпании", — рассказал уфимский транспортный прокурор Андрей Прилуцкий.Неладное заподозрили стюардессы, когда женщина несколько раз пересаживалась, уступая место пассажирам с билетами. Немногим позже выяснилось, что женщина страдает психическим заболеванием и самостоятельно покинула больницу. Вспомнить, как она оказалась в Уфе, женщина не смогла. Она помнит лишь свою поездку на попутках из Иванова в казахский Усть-Каменогорск.За пропуск "зайца" будут наказаны 10 сотрудников уфимского аэропорта. Кроме того, сразу после инцидента уволился допустивший промах сотрудник смены.