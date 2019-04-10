Взрыв в жилом доме в Екатеринбурге вызвал пожар. В настоящее
время возгорание ликвидировано. По предварительным данным, в квартире взорвался
самогонный аппарат.
Взрыв в жилом доме в Екатеринбурге вызвал пожар. В настоящее
время возгорание ликвидировано. По предварительным данным, в квартире взорвался
самогонный аппарат.
Пожар, вызванный в многоэтажном в
Екатеринбурге, ликвидирован. Разрушения зафиксированы только в одной квартире,
сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
"Огонь ликвидирован, ведется проливка конструкций.Разрушения
зафиксированы только в одной квартире, другие квартиры не пострадали, максимум
их залило водой", – говорится в сообщении.
По предварительным данным, причина квартиры вна
улице Анатолия Мехренцева, 46 – самогонный аппарат. "Работающий на месте
происшествия прокурор Ленинского района Екатеринбурга Вахит Мухамадеев сообщил,
что версия взрыва газа отпала. По словам специалистов, взорвался бытовой прибор
для производства алкоголя", – приводит
слова старшего помощника прокурора Свердловской области Марины Канатовой.
Ранее сообщалось, что прогремел на 15 этаже в Екатеринбурге. В
результате вылетели оконные рамы и начался пожар на площади 30 квадратных
метров. Два человека госпитализированы с ожогами 50% площади тела. Жильцы пострадавшего
подъезда, в их числе 8 детей, эвакуированы.