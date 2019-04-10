Взрыв в жилом доме в Екатеринбурге вызвал пожар. В настоящее время возгорание ликвидировано. По предварительным данным, в квартире взорвался самогонный аппарат.

Взрыв в жилом доме в Екатеринбурге вызвал пожар. В настоящеевремя возгорание ликвидировано. По предварительным данным, в квартире взорвалсясамогонный аппарат.Пожар, вызванный в многоэтажном вЕкатеринбурге, ликвидирован. Разрушения зафиксированы только в одной квартире,сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области."Огонь ликвидирован, ведется проливка конструкций.Разрушениязафиксированы только в одной квартире, другие квартиры не пострадали, максимумих залило водой", – говорится в сообщении.По предварительным данным, причина квартиры внаулице Анатолия Мехренцева, 46 – самогонный аппарат. "Работающий на местепроисшествия прокурор Ленинского района Екатеринбурга Вахит Мухамадеев сообщил,что версия взрыва газа отпала. По словам специалистов, взорвался бытовой прибордля производства алкоголя", – приводитслова старшего помощника прокурора Свердловской области Марины Канатовой.Ранее сообщалось, что прогремел на 15 этаже в Екатеринбурге. Врезультате вылетели оконные рамы и начался пожар на площади 30 квадратныхметров. Два человека госпитализированы с ожогами 50% площади тела. Жильцы пострадавшегоподъезда, в их числе 8 детей, эвакуированы.