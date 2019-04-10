Полицейские обнаружили несколько электронных весов, большое количество упаковочного материала, в виде полиэтиленовых пакетиков свертки, емкости и пакеты с различными веществами...

Оперативники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по САО задержали 33-летнего мужчину, подозреваемого в покушении на сбыт синтетических наркотических средств в особо крупном размере, массой более 2 килограммов.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции в проезде Березовая роща задержали 33-летнего безработного. Злоумышленник организовал нелегальный интернет-магазин по продаже наркотических средств, сбыт которых осуществлял бесконтактным способом, совместно с неустановленными лицами через «закладки» на территории г. Москвы.Далее в ходе обыска в квартире, арендуемой подозреваемым, полицейские обнаружили несколько электронных весов, большое количество упаковочного материала, в виде полиэтиленовых пакетиков свертки, емкости и пакеты с различными веществами. Исследованием, проведенным ЭКЦ ГУ МВД России по г. Москве установлено, что изъятые вещества являются наркотическим средством –производным метилового эфира и мефедроном. Общее количество изъятых веществ составило более 2 килограммов. Наркотики были расфасованы на большое количество разовых доз, готовых к закладкам.Следственной частью УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29