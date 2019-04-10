Андрей
Малахов в шоу Привет, Андрей! телеканала
Россия 1 оказал кандидату в президенты Украины медвежью
услугу. В этом уверен эксперт совета по развитию информационного
общества при Госдуме Вадим Манукян.
Андрей
Малахов в шоу "Привет, Андрей!" телеканала
"Россия 1" оказал кандидату в президенты Украины медвежью
услугу. В этом уверен эксперт совета по развитию информационного
общества при Госдуме Вадим Манукян.
Он напомнил, что телеведущий выпустил целую программу,
посвященную победителю первого тура выборов на Украине – Владимиру Зеленскому. Но,
по мнению эксперта, лучше бы Малахов этого не делал.
"Как бы Владимир Зеленский не отмахивался от теплых
объятий из России, ему все равно не удастся этого сделать", – отметил
собеседник "Дни.ру". Манукян констатировал, что в выпуске шоу артисты, которые
были знакомы с Владимиром Зеленским, говорили о нем только теплые слова и
желали ему удачи на выборах.
"Однако для него сейчас поддержка из России – это
очень большая медвежья услуга. Чем больше его хвалят в нашей стране и желают
удачи на выборах, тем больше козырей у Петра Порошенко называть его "агентом
Кремля", – заявил Вадим Манукян. "Так что если все эти артисты действительно
желают победы на выборах, то им было бы лучше помолчать, а
Малахову не стоило делать этот выпуск вовсе", – резюмировал эксперт.
Напомним, второй тур выборов президента Украины пройдет 21
апреля. и Петру Порошенко необходимо набрать простое большинство голосов.
Пока социологические рейтинги отдают победу шоумену.