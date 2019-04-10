Андрей Малахов в шоу Привет, Андрей! телеканала Россия 1 оказал кандидату в президенты Украины медвежью услугу. В этом уверен эксперт совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

АндрейМалахов в шоу "Привет, Андрей!" телеканала"Россия 1" оказал кандидату в президенты Украины медвежьюуслугу. В этом уверен эксперт совета по развитию информационногообщества при Госдуме Вадим Манукян.Он напомнил, что телеведущий выпустил целую программу,посвященную победителю первого тура выборов на Украине – Владимиру Зеленскому. Но,по мнению эксперта, лучше бы Малахов этого не делал."Как бы Владимир Зеленский не отмахивался от теплыхобъятий из России, ему все равно не удастся этого сделать", – отметилсобеседник "Дни.ру". Манукян констатировал, что в выпуске шоу артисты, которыебыли знакомы с Владимиром Зеленским, говорили о нем только теплые слова ижелали ему удачи на выборах."Однако для него сейчас поддержка из России – этоочень большая медвежья услуга. Чем больше его хвалят в нашей стране и желаютудачи на выборах, тем больше козырей у Петра Порошенко называть его "агентомКремля", – заявил Вадим Манукян. "Так что если все эти артисты действительножелают победы на выборах, то им было бы лучше помолчать, аМалахову не стоило делать этот выпуск вовсе", – резюмировал эксперт.Напомним, второй тур выборов президента Украины пройдет 21апреля. и Петру Порошенко необходимо набрать простое большинство голосов.Пока социологические рейтинги отдают победу шоумену.