Спортсмен отметил, что его супруга модель Анастасия Костенко неприхотливая и некапризная. Дмитрий Тарасов рассказал, что возлюбленная не выпрашивает у него деньги и подарки.

Спортсменотметил, что его супруга модель Анастасия Костенко неприхотливая и некапризная.Дмитрий Тарасов рассказал, что возлюбленная не выпрашивает у него деньги иподарки."Моя жена не работает, и, честно говоря, с меня ничего неберет. Сколько я ей даю, столькоона и тратит. Она молодец", – с гордостью отметил Дмитрий Тарасов.Спортсмен отметил также, что Анастасия Костенко является длянего идеалом. Именно о такой жене он всегда мечтал. Через 10 лет Дмитрий видитсебя многодетным отцом."Такую я себе сформулировал в голове и такую я получил. Онадолжна быть: младше меня, воспитана, не эгоистка, из хорошей семьи, умеетлюбить и готовить", – рассказал Тарасов в беседе с ведущей YouTube-канала "o Sporte TV".Напомним, ранее ходили слухи, что мать Дмитрия недовольнотем, что новая невестка не собирается выходить на работу после декретногоотпуска. Меж тем сказать, что Костенко не зарабатывает нельзя: модель частопубликует в своих соцсетях рекламные посты. К Анастасии обращаются бренды,торгующие косметикой, детскими вещами и женской одеждой.Отметим, что должен выплачивать дочери отпервого брака алименты. В месяц выходит – 480 тысяч рублей. Спортсмен с этойсуммой не согласен. В судах он пытается сократить размер выплат, говоря о том,что у него появился еще один ребенок. Однако пока старания тщетны.