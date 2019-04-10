Певица раскрыла правду о том, помирились ли они с рэпером. Кети Топурия не устояла перед напором журналистов.

Певица раскрыла правду о том, помирилисьли они с рэпером. Кети Топурия не устояла перед напором журналистов.Появиласьинформация, что сердце артистки растаяло перед напором музыканта, и она егопростила. Ведь Гуф после скандала из-за юной любовницы делалдля этого все: посвящал Кети Топурии песни, признавался в любви.Однакооказалось, что воссоединение пары – всего лишь слухи. Во всяком случае, так заявилаисполнительница. Сначала она увиливала от ответа, но потом неохотно объяснилась.Кети Топурия назвала эту информацию "сплетнями", передаетTelegram-канал "Только никому".Кроме того, артистка отметила, что "личное онона то и личное, чтобы оставить это для себя". Возможно, чтоКети Топурия пока решила сосредоточиться на карьере и воспитаниидочери Оливии от брака с Львом Гейхманом.Напомним, в 2017году солистка группы A'Studio перестала скрывать свой романс рэпером Гуфом. Пара долго опровергала свои отношения, ведьпевица все еще была замужем. Но вскоре и музыкант заявили, чтоони больше не пара.Как писали "Дни.ру", исполнители разошлисьиз-за романа рэпера с 18-летней девушкой из Екатеринбурга. и Гуфотписались друг от друга в Instagram.