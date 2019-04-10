Певица раскрыла правду о том, помирились
ли они с рэпером. Кети Топурия не устояла перед напором журналистов.
Певица раскрыла правду о том, помирились
ли они с рэпером. Кети Топурия не устояла перед напором журналистов.
Появилась
информация, что сердце артистки растаяло перед напором музыканта, и она его
простила. Ведь Гуф после скандала из-за юной любовницы делал
для этого все: посвящал Кети Топурии песни, признавался в любви.
Однако
оказалось, что воссоединение пары – всего лишь слухи. Во всяком случае, так заявила
исполнительница. Сначала она увиливала от ответа, но потом неохотно объяснилась.
Кети Топурия назвала эту информацию "сплетнями", передает
Telegram-канал "Только никому".
Кроме того, артистка отметила, что "личное оно
на то и личное, чтобы оставить это для себя". Возможно, что
Кети Топурия пока решила сосредоточиться на карьере и воспитании
дочери Оливии от брака с Львом Гейхманом.
Напомним, в 2017
году солистка группы A'Studio перестала скрывать свой роман
с рэпером Гуфом. Пара долго опровергала свои отношения, ведь
певица все еще была замужем. Но вскоре и музыкант заявили, что
они больше не пара.
Как писали "Дни.ру", исполнители разошлись
из-за романа рэпера с 18-летней девушкой из Екатеринбурга. и Гуф
отписались друг от друга в Instagram.