Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле-Гуннар Сульшер в преддверии четвертьфинального матча Лиги чемпионов против Барселоны заявил, что ждет результативной игры, учитывая уровень нападения обеих команд. Кроме того, норвежский специалист ответил на вопрос, как он планирует сдержать Лионеля Месси.

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер в преддверии четвертьфинального матча Лиги чемпионов против "Барселоны" заявил, что ждет результативной игры, учитывая уровень нападения обеих команд. Кроме того, норвежский специалист ответил на вопрос, как он планирует сдержать Лионеля Месси."Я думаю, что обе команды будут нацелены на голы. У "Манчестера" и "Барселоны" фантастическое нападение. Впрочем, в защите также играют высококвалифицированные футболисты", – цитирует Сульшера официальный сайт "красных дьяволов".Также он ответил на вопрос, как будет сдерживать лидера "Барселоны" Месси. "Это не игра "Манчетсер Юнайтед" – Лионель Месси. Мы не можем сосредоточиться на одном игроке. В составе соперника есть Суарес, Коутиньо, Ракитич, Видаль… Мы будем играть против 11 футболистов", – заявил наставник английского клуба.Напомним, что первая встреча четвертьфинальной серии между "Манчестер Юнайтед" и "Барселоной" состоится 10 апреля на "Олд Траффорд" в 22:00 по московскому времени.