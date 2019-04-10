Главный тренер Витесса Леонид Слуцкий дисквалифицирован на один матч в чемпионате Голландии. Такое наказание российский специалист получил за критику арбитра Сердара Гезюбюйюка после игры 29-го тура против ПСВ. Слуцкий обвинил главного судью встречи в некомпетентности и предвзятости.

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий дисквалифицирован на один матч в чемпионате Голландии. Такое наказание российский специалист получил за критику арбитра Сердара Гезюбюйюка после игры 29-го тура против ПСВ. Слуцкий обвинил главного судью встречи в некомпетентности и предвзятости.Как сообщает "Россия 24", наставник "Витесса" также получил условное отстранение еще на один матч. Это может произойти, если российский тренер позволит себе какие-нибудь высказывания в адрес арбитров.Напомним, что в чемпионате Голландии команда Слуцкого идет на седьмом месте в турнирной таблице. В активе "Витесса" 43 очка.