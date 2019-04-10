Главный тренер туринского Ювентуса Массимилиано Аллегри поделился своими ожиданиями от первой игры четвертьфинального раунда Лиги чемпионов против голландского Аякса. По его словам, матч будет открытым, а его подопечные постараются забить гол на выезде.

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри поделился своими ожиданиями от первой игры четвертьфинального раунда Лиги чемпионов против голландского "Аякса". По его словам, матч будет открытым, а его подопечные постараются забить гол на выезде."Думаю, что встреча с "Аяксом" будет открытой. Голландцы играют в агрессивный футбол. Они хорошо готовы физически. Нам нужно забить гол на выезде. Однако сделать это будет непросто", – приводит слова Аллегри официальный сайт итальянского клуба.Также он отметил, что лидер "Ювентуса" Криштиану Роналду полностью готов к игре с "Аяксом" и выйдет в стартовом составе. Напомним, что матч между голландским и итальянским клубами пройдет в Амстердаме 10 апреля. Встреча начнется в 22:00 по московскому времени.