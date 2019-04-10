Мощность взрывов всех метеоритов над Красноярским краем подсчитали ученые NASA. Для этого иностранные гости приезжали в регион дважды за прошлый месяц, сообщает ГТРК Красноярск. Напомним, в выходные несколько городов края озарила яркая вспышка - в небе взорвался метеорит.

Мощность взрывов всех метеоритов над Красноярским краем подсчитали ученые NASA. Для этого иностранные гости приезжали в регион дважды за прошлый месяц, сообщает ГТРК "Красноярск".Напомним, в выходные несколько городов края озарила яркая вспышка — в небе взорвался метеорит. А в марте огненный хвост болида испугал жителей Эвенкии.Астрономы установили силу взрывных волн. Выяснилось, что мощность эвенкийского метеорита составила 150 тонн в тротиловом эквиваленте. А взрывную энергию от болида, замеченного над Красноярском, оценили в 220 тонн. Специалисты также отметили, что такая мощность не является большой. Например, челябинский метеорит ударил в 2 тысячи раз сильнее - более 539 килотонн.