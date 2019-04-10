В среду Мещанский суд Москвы санкционировал арест гражданина Украины Игоря Пирожка. Он обвиняется в участии в экстремистской организации. Судом в отношении Пирожка избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 8 июня.

В среду Мещанский суд Москвы санкционировал арест гражданина Украины Игоря Пирожка. Он обвиняется в участии в экстремистской организации. Об этом сообщили "Интерфаксу" в суде.Судом в отношении Пирожка избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 8 июня. В ходе заседания 51-летний гражданин Украины заявил, что вину признает частично.Ранее ФСБ РФ сообщала о задержании в Подмосковье участника украинской праворадикальной организации "Правый сектор", которая запрещена в России. Сейчас Игорю Пирожку предъявлены обвинения в участии в экстремистской организации (ч.2 ст.282.2 УК РФ) и в склонении или вовлечении граждан к участию в деятельности экстремистской организации (ч.1.1 ст.282УК РФ).В 2014 году мужчина находился на территории Украины. Там он вступил в состав "Правого сектора" под псевдонимом Чирка Роман. Из числа местных сторонников-националистов организовал отряд "Хорти" ("Борзые"), который предназначался для ведения партизанской войны против Российской Федерации.По данным спецслужбы, в январе 2018 года Игорь Пирожок прибыл на территорию Московского региона. Он проживал по разным конспиративным адресам. В период 2018-2019 годов проводил мероприятия в интересах организации "Правый сектор", распространял идеологические и агитационно-пропагандистские материалы, чтобы вовлечь в нее как можно больше граждан.