УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести несовершеннолетней Морозовой Дарьи Константиновны...

УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести несовершеннолетней Морозовой Дарьи Константиновны, 09.03.2005 года рождения, которая 8 апреля 2019 года вышла из дома в г. Троицке и до настоящего времени её местонахождение не известно.Приметы: рост 160 см, среднего телосложения, волосы русые по плечи.Была одета: пальто серого цвета с белым воротником, черные джинсы, кроссовки серого цвета, носит очки.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефонам: 8(495) 850-13-20; 8 (495) 851-00-02 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79