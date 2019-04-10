Уборка на могиле родственника едва не обернулась полной
слепотой для жительницы Тайваня. После посещения кладбища глаз распух и
перестал видеть.
Уборка на могиле родственника едва не обернулась полной
слепотой для жительницы Тайваня. После посещения кладбища глаз распух и
перестал видеть.
29-летняя девушка вместе с семьей устроила
родственника. Она подметала территорию захоронения, когда почувствовала жжение
в левом глазу. Девушке показалось, что испортилась одна из контактных линз.
Однако после уборки могилы прошло несколько часов, а глаз
продолжал болеть и все больше распухал. Кроме того, он стал намного хуже
видеть. Как выяснили медики, к которым в конце концов обратилась девушка,
зрение упало с единицы до 0,1.
Врачи предположили, что при в глаз попала
инфекция. Однако при осмотре они обнаружили в глазу жительницы Тайваня четырех
умирающих особей пчел-галактидов, передает со ссылкой
на Apple Daily.
Повредившие глаз девушки насекомые известны как "потовые
пчелы", они распространены практически по всему земному шару. Свое название
галактиды получили за то, что их привлекает содержащаяся в человеческом поте
соль. Это пчелы среднего размера, имеют черный, металлический, медно-желтый или
блестящий зеленый цвет.
Девушка, судя по всему, наткнулась при на их
гнездо. Пчелы-галактиды гнездятся на высоте не более метра – к примеру, в кучах
естественного мусора на кладбищах. Их можно увидеть на омертвевших ветвях
деревьев во время прогулок.