Уборка на могиле родственника едва не обернулась полной слепотой для жительницы Тайваня. После посещения кладбища глаз распух и перестал видеть.

Уборка на могиле родственника едва не обернулась полнойслепотой для жительницы Тайваня. После посещения кладбища глаз распух иперестал видеть.29-летняя девушка вместе с семьей устроилародственника. Она подметала территорию захоронения, когда почувствовала жжениев левом глазу. Девушке показалось, что испортилась одна из контактных линз.Однако после уборки могилы прошло несколько часов, а глазпродолжал болеть и все больше распухал. Кроме того, он стал намного хужевидеть. Как выяснили медики, к которым в конце концов обратилась девушка,зрение упало с единицы до 0,1.Врачи предположили, что при в глаз попалаинфекция. Однако при осмотре они обнаружили в глазу жительницы Тайваня четырехумирающих особей пчел-галактидов, передает со ссылкойна Apple Daily.Повредившие глаз девушки насекомые известны как "потовыепчелы", они распространены практически по всему земному шару. Свое названиегалактиды получили за то, что их привлекает содержащаяся в человеческом потесоль. Это пчелы среднего размера, имеют черный, металлический, медно-желтый илиблестящий зеленый цвет.Девушка, судя по всему, наткнулась при на ихгнездо. Пчелы-галактиды гнездятся на высоте не более метра – к примеру, в кучахестественного мусора на кладбищах. Их можно увидеть на омертвевших ветвяхдеревьев во время прогулок.