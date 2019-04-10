Звезда российских сериалов рассказала о личной трагедии. В студии программы Судьба человека Мария Куликова откровенно побеседовала с Борисом Корчевниковым.

Звездароссийских сериалов рассказала о личной трагедии. В студии программы "Судьбачеловека" Мария Куликова откровенно побеседовала с Борисом Корчевниковым.Артисткаповедала, что потеряла мать. Женщина болела раком. "Она такая мудрая была уменя, совершенно фантастическая", – с грустью сказала артистка в эфире ток-шоу "Судьбачеловека".Незадолгодо трагедии Мария Куликова дала слово, что не оставит родительницу умирать вбольнице. Артистка приняла очень смелое решение, вместотщетных попыток вылечить мать, она отвезла ее на отдых."Мывместе много путешествовали. Когда мы узнали мамин диагноз, я могла по путизалечивания пойти. Онкология, к сожалению, сейчас – это распространенный момент. Мыприняли такое мини коллективное решение путешествовать и кайфовать от жизни.Мои подруги составляли нам компанию. Мы побывали в Париже, на морях", -вспоминает МарияКуликова.Сегодня артисткани о чем не жалеет. В поездках она и ее родительница очень сплотились, сталиеще ближе."Я всеуспела, о того, что у меня не началась паника и истерика от того, что мы имеемтакую страшную проблему, мы с ней сплотились и получили максимальноеудовольствие от жизни", – добавила знаменовать в беседе с ведущим шоу "Судьбачеловека".Мария призналась, что в день, когда она узналаоб уходе матери, она впала в ступор и плохо соображала. Все заботы поорганизации похорон взял на себя ее бывший муж актер Денис Матросов."Он былна похоронах, он всем занимался. Всем вплоть до оплаты каких–то очень важныхключевых вещей. Он горевал так, что вкакой-то момент мне показалось, что я себя чувствую лучше, чем он. В такихтяжелых ситуациях люди проявляются", – рассуждала Куликова в студии программы .Пословам Марии, осознание потери наступило только через полгода. "Я ехала ваэропорт Шереметьево в такси. Я проезжала мимо института МАДИ, где онапроработала всю жизнь, где в детстве я очень часто тусила. Я увидела залитыйсолнцем МАДИ и в этот момент поняла, что все. Никогда больше. Я ревела так. Видимо,это стресс накопившийся", – рассказала артистка в эфире программы.