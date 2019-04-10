В столице Албании вооруженные люди в камуфляже напали на самолет Austrian Airlines и, угрожая персоналу, украли несколько миллионов евро. Один из преступников был убит. Пассажиры и члены экипажа не пострадали.

В столице Албании вооруженные люди в камуфляже напали на самолет Austrian Airlines.Лайнер должен был вылететь из Тираны в Вену. К нему подбежали преступники и, угрожая персоналу, украли несколько миллионов евро.Как сообщает ТАСС, во время бегства с места происшествия преступники устроили перестрелку с местной полицией. Один грабитель был убит полицией на месте. Пассажиры и члены экипажа не пострадали.Австрийская сторона отметила, что иностранные компании регулярно прибегают к услугам обычных авиаперевозчиков, чтобы переправить деньги из Албании в Вену.