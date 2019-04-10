Они мстили ему за якобы плохое отношение к сожительнице

Они мстили ему за якобы плохое отношение к сожительницеВ Александрове двух мужчин и женщину признали виновными в убийстве по предварительному сговору.Следствие установило, что 36-летний мужчина несколько лет жил в гражданском браке с 28-летней местной жительницей, в 2011 году у них родилась дочь, но отношения не сложились и они разъехались. Женщина нашла нового сожителя, но и в этих отношениях случались конфликты.20 июля 2017 года женщина приехала на съёмную квартиру к отцу своей дочки, где находился его приятель. Все вместе они распивали алкоголь, обсуждали нового сожителя дамы. Девушка рассказала, что сожитель избивает её и плохо относится к ребёнку.На следующий день все ещё пьяные приятели поехали домой к 51-летнему мужчине, прихватив с собой ножи и перчатки.Под предлогом «поговорить» злоумышленники на такси увезли потерпевшего, также находившегося в состоянии опьянения, в лесной массив около реки. По словам женщины, потерпевший извинился за возможно неправильное отношение к сожительнице, но для них конфликт исчерпан не был.Втроем они нанесли мужчине множественные ножевые ранения, от которых он скончался на месте преступления.У лиц, совершивших убийство, эксперты нашли расстройства личности, осложнённые синдромом алкогольной зависимости.Мужчин приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Женщине назначили 12 лет в колонии общего режима. После названного срока осуждённые продолжат отбывать наказание в виде ограничения свободы сроком на 1,5 года.Кроме того, суд взыскал с виновным 900 тысяч рублей в пользу семьи погибшего.