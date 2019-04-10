Они мстили ему за якобы плохое отношение к сожительнице
Они мстили ему за якобы плохое отношение к сожительнице
В Александрове двух мужчин и женщину признали виновными в убийстве по предварительному сговору.
Следствие установило, что 36-летний мужчина несколько лет жил в гражданском браке с 28-летней местной жительницей, в 2011 году у них родилась дочь, но отношения не сложились и они разъехались. Женщина нашла нового сожителя, но и в этих отношениях случались конфликты.
20 июля 2017 года женщина приехала на съёмную квартиру к отцу своей дочки, где находился его приятель. Все вместе они распивали алкоголь, обсуждали нового сожителя дамы. Девушка рассказала, что сожитель избивает её и плохо относится к ребёнку.
На следующий день все ещё пьяные приятели поехали домой к 51-летнему мужчине, прихватив с собой ножи и перчатки.
Под предлогом «поговорить» злоумышленники на такси увезли потерпевшего, также находившегося в состоянии опьянения, в лесной массив около реки. По словам женщины, потерпевший извинился за возможно неправильное отношение к сожительнице, но для них конфликт исчерпан не был.
Втроем они нанесли мужчине множественные ножевые ранения, от которых он скончался на месте преступления.
У лиц, совершивших убийство, эксперты нашли расстройства личности, осложнённые синдромом алкогольной зависимости.
Мужчин приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Женщине назначили 12 лет в колонии общего режима. После названного срока осуждённые продолжат отбывать наказание в виде ограничения свободы сроком на 1,5 года.
Кроме того, суд взыскал с виновным 900 тысяч рублей в пользу семьи погибшего.