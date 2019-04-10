Сотрудники полиции вместе с «родительским патрулем» проверяют правила перевозки детей в транспортных средствах, а также принимают участие в родительских собраниях.

Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Александровскому району в рамках кампании «Внимательный родитель за рулем» во взаимодействии с родительской общественностью проводят рейды на улицах районного центра и в населенных пунктах.В ходе рейдовых мероприятий сотрудники ОГИБДД проводят проверку соблюдения водителями правил дорожного движения, касающихся использования ремней безопасности и специальных детских удерживающих устройств при перевозке юных пассажиров. Родители, в свою очередь, обращаются к автомобилистам с напоминанием об ответственном отношении к сохранению здоровья и жизни юных участников движения. Всем участникам рейда вручаются памятки с полезной информацией, в том числе, с напоминанием о важности использования пассивных средств защиты.В ходе рейдовых мероприятий особе внимание уделялось пешеходным зонам. Только за последние несколько дней сотрудники ОГИБДД выявили 10 правонарушений, предусмотренных ст.12.18 КоАП РФ (невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения, пользующимся преимуществом в движении) ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ (нарушение пешеходом или пассажиром транспортного средства Правил дорожного движения). Правонарушителям предстоит заплатить административные штрафы.Также в рамках кампании сотрудники полиции посещают родительские занятия в школах района, где беседуют с родителями, в очередной раз напоминая о важности внимательного отношения к нахождению детей в автомобилях.