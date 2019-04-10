10.04.2019

2019-04-10 08:30:58

В аварии во время обгона пострадал ребенок

9 апреля на 189-м километре дороги Уфа-Оренбург в Мелеузовском районе Башкирии внедорожник Mitsubishi Pajero Sport попытался обогнать

Opel Corsa и столкнулся с ним, передает портал . В результате ДТП пострадала 29-летняя женщина-водитель Mitsubishi, ее шестилетний сын и 29-летняя подруга. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.