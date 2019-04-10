Победа Рыбака на Евровидении - это на самом деле хорошо просчитанная антикризисная акция Медведа и батьки Лукаша. Схема такая.
1) Батька засылает в Норвегию своего паренька.
2) Россия выигрывает Евровидение-2008.
3) Засланный батькой паренёк пробивается на Евровидение-2009.
4) Россия устраивает такое шоу, переплюнуть которое можно только за просто немеряные бабки.
5) Засланный батькой паренёк выигрывает Евровидение-2009.
6) Норвегия, чтобы спасти от краха свой бюджет, поднимает цены на нефть.
7) Вслед за ней то же самое делает Россия. Кризис предолён, Батьке откат льготным газом.
еще анекдот!