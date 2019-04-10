С первой попытки найти его не удалось
С первой попытки найти его не удалось
В Белом доме вновь ждут претендентов на вакантную должность директора департамента инвестиций и внешнеэкономической деятельности. У желающих занять это место должно быть высшее образование, стаж государственной гражданской службы или стаж работы по специальности, а также владеть иностранным языком.
Преимущество будет у тех, кто имеет опыт с экономическими и инвестиционными проектами, которые нацелены на развитие этой сферы в регионе.
Кандидаты должны представить концепцию развития инвестиционной и экономической привлекательности региона и механизмов привлечения инвесторов.
В Белом дома также напоминают, что директору департамента запрещается заниматься предпринимательской деятельностью.
Документы можно представить в комитет государственной и муниципальной службы администрации области либо на адрес электронной почты до 29 апреля. Вопросы по телефону: 8 (4922) 52-88-71.