С первой попытки найти его не удалось

С первой попытки найти его не удалосьВ Белом доме вновь ждут претендентов на вакантную должность директора департамента инвестиций и внешнеэкономической деятельности. У желающих занять это место должно быть высшее образование, стаж государственной гражданской службы или стаж работы по специальности, а также владеть иностранным языком.Преимущество будет у тех, кто имеет опыт с экономическими и инвестиционными проектами, которые нацелены на развитие этой сферы в регионе.Кандидаты должны представить концепцию развития инвестиционной и экономической привлекательности региона и механизмов привлечения инвесторов.В Белом дома также напоминают, что директору департамента запрещается заниматься предпринимательской деятельностью.Документы можно представить в комитет государственной и муниципальной службы администрации области либо на адрес электронной почты до 29 апреля. Вопросы по телефону: 8 (4922) 52-88-71.