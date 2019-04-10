В северо-западной части Челябинска днем на ходу загорелось маршрутное такси. Внутри в момент пожара находились водитель и несколько пассажиров. Как сообщили в Главном управлении МЧС по Челябинской области, мужчина за рулем и шесть человек покинули салон самостоятельно, никто из них не пострадал.

В северо-западной части Челябинска днем на ходу загорелось маршрутное такси. Внутри в момент пожара находились водитель и несколько пассажиров. Как сообщили в Главном управлении МЧС по Челябинской области, мужчина за рулем и шесть человек покинули салон самостоятельно, никто из них не пострадал.По словам очевидцев, сообщает корреспондент сайта cheltv.ru, микроавтобус. "Форд Транзит" загорелся на ходу около 14:00 на перекрестке улиц Северо-Крымская и Братьев Кашириных рядом с остановкой общественного транспорта. Пламя разгоралось так стремительно, что в воздух поднимались клубы густого черного дыма. В итоге маршрутка выгорела дотла.