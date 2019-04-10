Представители голландского молодежного движения Exxpose, требующие запретить проституцию в стране, собрали более 40 тысяч подписей под соответствующей петицией на своем сайте. Теперь, согласно местным законам, власти обязаны будут рассмотреть обращение недовольных.

Представители голландского молодежного движения Exxpose, требующие запретить проституцию в стране, собрали более 40 тысяч подписей под соответствующей петицией на своем сайте. Теперь, согласно местным законам, власти обязаны будут рассмотреть обращение недовольных.Участники движения считают, что запрет проституции в Нидерландах перестанет привлекать в страну торговцев людьми. Кроме того, подобное ограничение естественным образом снизит количество проституток и желающих воспользоваться их услугами.Представители Exxpose выступают за скандинавскую модель в отношении проституции – законом караются клиенты путан и сутенеры, а не сами женщины.Им сотрудники движения предлагают помощь в поиске другой работы.Борьбу против легализованной проституции в Нидерландах представители Exxpose ведут с 2013 года. Продажный секс в стране перестали запрещать в 2000 году.