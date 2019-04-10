Мужчину приговорили к 2,5 годам тюрьмы

Мужчину приговорили к 2,5 годам тюрьмыВ Камешково ранее неоднократно судимого 40-летнего местного жителя признали виновным в совершении сразу 4-х новых преступлений. Рецидивист добавил в свой «послужной список» незаконный оборот взрывчатки.По информации пресс-службы суд, ночью 10 декабря мужчина разбил витрину и залез в супермаркет «Магнит» в посёлке Новки, откуда хотел украсть продукты, алкоголь и сигареты. Однако сработала сигнализация, на вызов приехали сотрудники ЧОП, задержали воришку и передали в руки полицейских.Мужчину отпустили под подписку о невыезде, и уже через 2 дня злоумышленник вновь отправился на «дело».В садовом товариществе «Дружба» мужчина залез в 2 дачных домика, а на свалке случайно нашёл взрывчатое вещество, упакованное в жестяную банку. Подсудимый продал взрывчатку случайному знакомому, который добровольно сдал её в Росгвардию.Мужчину приговорили к 2,5 годам тюрьмы в исправительной колонии строгого режима.