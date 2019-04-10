Судя
по размещенным на Украине плакатам с изображениями Порошенко и Путина, победу
на выборах президента уже одержал российский президент. В Кремле с иронией отнеслись к агитационным
билбордам, которые развесил по всей стране предвыборный штаб украинского
президента.
Судя
по размещенным на Украине плакатам с изображениями Порошенко и Путина, победу
на выборах президента уже одержал российский президент. В Кремле с иронией отнеслись к агитационным
билбордам, которые развесил по всей стране предвыборный штаб украинского
президента.
"Мы выбираем
Путина, ну, а украинцы – посмотрим", – так отреагировал на появление плакатов с
Путиным его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Сам Порошенко уже признал
собственный агитационный ход неудачным, но на Украине и в России его уже
высеяли в соцсетях.
Накануне,
9 апреля в Киеве и Харькове на улицах появились плакаты, на которых изображены смотрящие
друг другу в глаза Петр Порошенко и Владимир Путин. Подпись гласит: "21
апреля. Решающий выбор!", сообщает . Такие же фотографии опубликованы на первой
странице рекламной газеты штаба Порошенко, вышедшей тиражом четыре миллиона
экземпляров.
Политтехнологи
украинского президента признали, что не спрашивали согласия Путина на
размещение его изображения, а это – прямое нарушение российских и украинских законов.
Для использования в рекламе изображения российского лидера необходимо было
получить его согласие, что сделано не было. Кроме того, на Украине запрещено
использовать образы иностранных граждан и политиков в предвыборной агитации.
Кстати,
образ Путина Порошенко заимствует уже не первый раз. В феврале съезд
украинского президента прошел под лозунгом "Или Порошенко, или
Путин". При этом украинский лидер и тогда, и сейчас требует от Кремля,
чтобы тот прекратил вмешиваться в украинские выборы.
Второй
тур выборов пройдет на Украине 21 апреля. В нем примут участие действующий
президент Петр Порошенко, набравший в первом туре 16% голосов, и артист
Владимир Зеленский, которого поддержали 30% избирателей.