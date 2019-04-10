Судя по размещенным на Украине плакатам с изображениями Порошенко и Путина, победу на выборах президента уже одержал российский президент. В Кремле с иронией отнеслись к агитационным билбордам, которые развесил по всей стране предвыборный штаб украинского президента.

Судяпо размещенным на Украине плакатам с изображениями Порошенко и Путина, победуна выборах президента уже одержал российский президент. В Кремле с иронией отнеслись к агитационнымбилбордам, которые развесил по всей стране предвыборный штаб украинскогопрезидента."Мы выбираемПутина, ну, а украинцы – посмотрим", – так отреагировал на появление плакатов сПутиным его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Сам Порошенко уже призналсобственный агитационный ход неудачным, но на Украине и в России его ужевысеяли в соцсетях.Накануне,9 апреля в Киеве и Харькове на улицах появились плакаты, на которых изображены смотрящиедруг другу в глаза Петр Порошенко и Владимир Путин. Подпись гласит: "21апреля. Решающий выбор!", сообщает . Такие же фотографии опубликованы на первойстранице рекламной газеты штаба Порошенко, вышедшей тиражом четыре миллионаэкземпляров.Политтехнологиукраинского президента признали, что не спрашивали согласия Путина наразмещение его изображения, а это – прямое нарушение российских и украинских законов.Для использования в рекламе изображения российского лидера необходимо былополучить его согласие, что сделано не было. Кроме того, на Украине запрещеноиспользовать образы иностранных граждан и политиков в предвыборной агитации.Кстати,образ Путина Порошенко заимствует уже не первый раз. В феврале съездукраинского президента прошел под лозунгом "Или Порошенко, илиПутин". При этом украинский лидер и тогда, и сейчас требует от Кремля,чтобы тот прекратил вмешиваться в украинские выборы.Второйтур выборов пройдет на Украине 21 апреля. В нем примут участие действующийпрезидент Петр Порошенко, набравший в первом туре 16% голосов, и артистВладимир Зеленский, которого поддержали 30% избирателей.