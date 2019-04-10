В Крыму в результате ДТП с рейсовым автобусом в Крыму погиб один человек, восемь получили ранения.

В Крыму в результате ДТП с рейсовым автобусом в Крыму погиб один человек, восемь получили ранения, передает ТАСС.Как сообщили в пресс-службе регионального главка МВД, авария произошла на трассе Феодосия — Керчь в районе села Челядиново. Автобус "Богдан", который двигался по маршруту Керчь — Заветное, съехал с трассы.Отмечается, что один пострадавший получил тяжелые травмы, еще семеро — травмы средней степени тяжести. Всего в автобусе было девять человек, включая водителя. Детей среди них не было. По предварительным данным, причиной ДТП стал отказ тормозов.В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства и причины произошедшего. Также выясняется владелец автобуса и выдавший техническое заключение о выходе на маршрут.