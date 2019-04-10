Дог-паркинг заработает 13 апреля.

В столице заработает парковка для собак – она появится на Даниловском рынке. Посетители рынка смогут оставить своих питомцев в будках, а сами отправиться за покупками или на фуд-корт.Собаки разместятся в будках, которые будут запираться на кодовые замки. Размер бокса 75∎68 сантиметров, высота чуть больше метра. "Парковать" собаку рекомендуют не более чем на 20 минут – сами животные должны иметь бирку с адресом, а также должны быть приучены спокойно ждать хозяина.Дог-паркинг заработает 13 апреля – будки сначала будут размещены около главного входа, но в дальнейшем, на летний период, их переместят в тень.