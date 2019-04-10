После продолжительной болезни ушел из жизни главный научный сотрудник Института философии РАН профессор Вадим Межуев. Его не стало 9 апреля 2019 года. 85-летний доктор философских наук - автор ряда авторитетных работ по философии культуры и истории. Он создал более 250 научных трудов.

После продолжительной болезни ушел из жизни главный научный сотрудник Института философии РАН профессор Вадим Межуев. Его не стало 9 апреля 2019 года. 85-летний доктор философских наук — автор ряда авторитетных работ по философии культуры и истории. Он создал более 250 научных трудов.В 1956 году Вадим Межуев окончил философский факультет МГУ Ломоносова, а в 1964 году — аспирантуру Института философии, напоминает ТАСС. В Институте философии он проработал всю свою жизнь. Его научные труды, прежде всего монография "Культура и история" от 1977 года, до сих пор не теряют своей актуальности, порождают новые волны дискуссий как в академических кругах, так и в обществе.Также Вадим Межуев был членом Русского интеллектуального клуба.Сотрудники Института философии РАН выразили глубокие соболезнования родным и близким покойного, в частности, сыну Вадима Межуева – философу и политологу Борису Межуеву.