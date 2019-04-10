Женщина упала с четвертого этажа в торговом центре в Новосибирске. Пострадавшую госпитализировали, сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области.

В Новосибирске женщина упала с четвертого этажа в торговом центре, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области. Происшествие произошло вчера, 9 апреля, около 19:35. В дежурную часть отдела полиции №8 "Кировский" поступило сообщение о том, что женщина упала с четвертого этажа в ТЦ "Горский". Инцидент произошел при неизвестных обстоятельствах.Сотрудники полиции и бригада "скорой помощи" выезжали на место происшествия, женщину госпитализировали. Сейчас полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства, а также причины происшествия, сообщает ГТРК "Новосибирск".