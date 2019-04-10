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<a href="https://33live.ru/novosti/10-04-2019-v-permi-ne-prishli-v-shkolu-iz-za-nedomoganiya-140-detej.html" target="_blank">В Перми не пришли в школу из-за недомогания 140 детей</a> - Острая кишечная инфекция неизвестной этимологии диагностирована у 5 пермских школьников. Они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Еще 137 учеников школы 107 в Перми не вышли на занятия из-за плохого самочувствия. Всего в школе обучаются 606 детей и подростков.